ANUARIO 2021: Lo más importante del deporte en Guanajuato y México

El Club León se ha acostumbrado a jugar, por lo menos, una final por año. No fue la excepción en este 2021, y si bien el resultado no fue el que se esperaba, los Verdes demostraron su valía al mantenerse como uno de los protagonistas de la Liga MX.

La segunda mitad del año no fue fácil para el cuadro verdiblanco luego de la salida de Ignacio Ambriz, sin embargo, Ariel Holan logró domar a La Fiera, le instaló un nuevo chip y, luego de algunos traspiés, los encaminó a la fase final del Apertura 2021.

Los problemas en este semestre no fueron exclusivos del cuadro felino, pero los Verdes consiguieron superarlos y clasificarse a la Liguilla como uno de los favoritos al título.

El camino no fue fácil, primero tuvieron que superar a Puebla y luego una aduana complicadísima como Tigres, en ambas salieron airosos pero no sucedió lo mismo ante Atlas que, no obstante, la pasó mal ante una Fiera que vendió cara la derrota, estiró el duelo todo lo que pudo pero al final, los penales le jugaron una mala pasada.

El dato

A unas semanas de la derrota en la final, se confirmó la salida de Fernando Navarro, un histórico del Club, quien pidió salir por un tema personal.