Actores de Harry Potter debían seguir estas estrictas reglas ¿lo sabías?

Inglaterra.- El 23 de noviembre del 2001 se estrenó en México Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primer cinta en la que conocimos a los entrañables personajes y actores que marcaron a toda una generación.

Y aunque posiblemente muchos envidiaran a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, no solo por su fama sino porque quién no quisiera trabajar con un guión rodeado de magia; no todo era diversión en los sets, pues los artistas debían seguir estrictas reglas.