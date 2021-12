En enero de 2021, un video salió a la luz y causó gran escándalo, y es que en el material se veía a Vicente tocar el seno de una fan mientras se tomaban una foto en su rancho Los Tres Potrillos, hechos ocurridos en 2017.

El video se viralizó y Chente fue objeto de críticas y señalamientos de abuso sexual, aunque no hubo ninguna denuncia de por medio. Vicente ofreció una disculpa en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que aseguró que no lo hizo con intención. “No me molesta, me lastima, porque yo nunca di lugar a chismes. No fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron”, explicó.