Batería del celular: Mitos y realidades

Mito: Es mejor traer siempre el celular en modalidad de Bajo Consumo

Realidad: Mantenerlo en modalidad de Bajo Consumo después de cargarlo no dañará el software, pero sí afectará la experiencia del usuario.

“Cuando un celular se coloca en Bajo Consumo, no utiliza lo que no sea esencial, pero al bajar el brillo de la pantalla se puede dificultar la lectura, el timbre no sonará tan fuerte además de que retrasa la entrada de las notificaciones”, comentó Brad Nichols, técnico experto en reparaciones de tecnología.