Sammy Pérez./ llustración: Jorge García

Como buen acambarense

disfrutaba Sammy un pan

cuando pasó la Catrina

y se lo echó al gabán.

Perdón mi querido Sammy,

pero en la fiesta de los panes

tu no has de participar,

pues Eugenio Derbez

ya te agandalló el lugar.

'No, no, no me lleves', dijo Sammy

'prometo ya no ser glotón',

pero la Huesuda riendo

le dijo 'no se acepta devolución'.

Por lo que ahora desde el más allá

el buen Sammy a todos hará reír

con su Sección imposible

junto a su fiel amigo Miguel Luis.