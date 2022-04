Celaya, Guanajuato.- En Celaya, el cierre de negocios ha sido aproximadamente del 30%, debido en su mayoría a la pandemia y a las extorsiones, así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el municipio, Mario Coello Muñoz de Cote.

Según la Data Coparmex, en el estado de Guanajuato el 53% de las empresas afiliadas a esta confederación han sido víctimas de la delincuencia, principalmente por robo y extorsión.

Cierran 1 de cada 3 negocios en Celaya; extorsiones y pandemia, principales causas

“Lo puedes ver si recorres el bulevar (Adolfo López Mateos), ahí están las evidencias: cortinas bajadas, letreros de Se Renta y cosas por el estilo, entonces es la suma de todo eso”, explicó Mario Coello.

Expuso que saben que hay mayor incidencia de homicidios en tiempos recientes y que están conscientes de que eso también afecta la economía de los negocios, ya sea por ajustes de cuentas, cobro de deudas o pleitos por territorio entre los grupos delictivos.

Dijo que con todo y eso la gente en Celaya en su mayoría hace su vida prácticamente normal.

“Desafortunadamente no vas a bares y restaurantes muy noche. Entonces, sí hay ese cierre de negocios, pero es la suma de algo que viene ya desde hace tiempo”, mencionó.

Los apoyos no alcanzan para todos

A razón del golpe que les significó la pandemia por COVID-19, Mario Coello compartió que del Gobierno Federal no hubo ningún apoyo, que del Gobierno del Estado hubo apoyos y préstamos y que el Municipio apoyó de acuerdo a sus posibilidades.

“Sí hubo apoyos, pero desafortunadamente no se les pueden dar a todos. O sea, tienen un presupuesto y tratan de repartirlo, no nos toca a todos, habrá gente que sí lo necesita, habrá gente que lo solicita y no lo necesita, hay de todo”, dijo.

Respecto a cómo les ha ido con los agremiados y cuántos siguen afiliados a Coparmex, Mario Coello dijo que de momento no podía precisar estos datos.

“Hemos perdido socios en la suma de todo este este tiempo y también hemos recuperado socios más los nuevos agremiados, nos hemos mantenido más o menos en el mismo nivel, quizá un poco menos por los que se perdieron y no se han recuperado”, mencionó.

Dejan Celaya… y el país

El Presidente de Coparmex Celaya explicó que ante la situación económica y de inseguridad, hay gente que incluso se ha ido no solamente de Celaya, sino del país.

“También es increíble lo que pasa en la Ciudad de México. Hay más presupuesto, más policías, más cámaras, muchísimas cosas, pero al mismo tiempo también más corrupción. Insisto, Celaya no es la peor ciudad del mundo, ni siquiera es la peor ciudad del país. Creo que inclusive hay más problemas de inseguridad en León que en Celaya, claro proporcionalmente hablando.

“Tengo familiares y amigos que viven en Querétaro y me comentan que allá suceden infinidad de cosas también. Nada más que por alguna razón no salen a la luz ¿cuál es la razón?, No sé”, expresó.

‘La gente tiene miedo’

Mario Coello compartió a AM que Coparmex, junto con la Fiscalía General del Estado recientemente armaron un programa para que la ciudadanía denuncie cualquier tipo de delito del cual sean víctimas, pero que tiene miedo ante los últimos hechos violentos que se han registrado en Celaya.

“La gente puede denunciar y quedan protegidos sus datos. Aparte se ha dado muchísima extorsión telefónica y las andan haciendo a ver de esos cuántos caen. Entonces, ante la Fiscalía tú reportas esos números y te dicen: ‘A estos ni les hagas caso, no son realmente una amenaza’ y cuando consideran que son una amenaza te dicen a ver espérate, vamos a juntarnos, vamos a ver cómo trabajamos este asunto’. (...) Inclusive en las extorsiones que llegan a entregarte un papelito con un número telefónico al que te comunicas, tú reportas esos números y ellos hacen las llamadas o ya los tienen registrados”, dijo.

También denunció que para estos hechos se utilizan a menores de edad.

“Están utilizando a menores de edad para hacer esas entregas, de entre esos hay mucho ‘malandrín de esquina’ . Obviamente se anuncia como que es del cartel fulano, del cartel sutano, y la gente no se va a poner a averiguar si es cierto o si la pistola que trae es de a de veras, o es de mentiras, si tenemos que aumentar la cultura de la denuncia, pero tenemos que darle la confianza a la gente para que denuncie ¿Cómo le podemos dar la confianza Protegiendo sus datos básicos”, refirió.

Resaltó que trabajan para evitar actos de corrupción y riesgo para los denunciantes.

“Desafortunadamente, sabemos que hay mucha corrupción y que vas y denuncias y tranquilamente pueden distribuir tus datos, ‘este tipo ya está denunciando’ y por eso ha pasado lo que ya sabemos. Afortunadamente estamos actuando en sinergia con las autoridades para apoyar, defender y proteger la identidad de nuestros asociados que han sido afectados y no nada más a nuestros asociados, en cuanto se acerque con nosotros para apoyarlos de esa forma, porque corren el peligro o están sujetos a eso”, dijo.

‘Hemos recuperado 10% de agremiados’

AM cuestionó al Presidente de Coparmex sobre cómo se ha comportado su cartera de agremiados en cuanto a la recuperación de estos. “Hemos recuperado un 10% con nuevos socios pero no todos los negocios se han recuperado, unos cerraron, se fueron y contra eso no puedes hacer nada. Ojalá y los que cerraron vuelvan a poner su negocio en otro lado”, expresó.

Dijo que en esta administración federal ha aumentado la delincuencia y lo atribuyó a impunidad.

“Sabemos que eso no nació en esta administración, el problema lo venimos arrastrando desde hace tiempo. Siento que ha proliferado un sentimiento de impunidad”, finalizó.

Coincide Municipio

El cierre de negocios en Celaya se debe a la crisis económica derivada de la pandemia y a la inseguridad, coincidió el director de Desarrollo Económico, Eduardo Knapp Hernández.

Eduardo Knapp afirmó que la dirección no cuenta con datos de negocios que hayan cerrado ya que los dueños de los establecimientos no tienen que informar a la dirección tal y como se hace el trámite al momento de la apertura.

“No tenemos un diagnóstico, nos basamos mucho en la parte de los negocios que están registrados a través del DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi) pero no tenemos así tal cual un diagnóstico”, dijo.

Knapp Hernández admitió que el cierre de negocios representa un reto para la dirección ya que incluso se han dado también en locales en plazas comerciales.

Y abren otros

El director de Desarrollo Económico resaltó que a la par del cierre de establecimientos hay una inercia de apertura de nuevos negocios.

“No hemos recuperado los niveles de antes de la pandemia pero en cuestión de registros de empresas se está recuperando”, afirmó.

El funcionario señaló que la dirección se está centrando en la consolidación de la industria.

“Dentro del mismo programa de gobierno como compromiso de la dirección es generar esta proveeduría local, generar estos contactos y estos enlaces, yo baso mucho esta parte de la vinculación como un elemento importante pero primero tenemos que organizarnos para ver qué es lo que tenemos que vincular porque no queremos vender de chile, mole y pozole sino lo que queremos es vender estratégicamente”, afirmó el funcionario.

‘Cerré y me fui de mi querida Celaya’

Pedro (se cambió su nombre por seguridad) tenía un negocio de comida, con mucho esfuerzo puso su local, cada día se levantaba temprano y ofrecía sus productos a través de redes sociales.

“Pues me iba bien, no como uno quisiera, pero al menos salía para el día y surtir de nuevo, así fue durante algunos años, pero poco a poco hubo ya clientes, se acercaban, me hacían pedidos más grandes, fue creciendo cada vez más”, comentó.

Cocinar es su pasión, cuenta qué aunque le iba bien, lo que más le gusta es la preparación de alimentos.

Sin embargo, este año las cosas dieron un giro de 180 grados, pues un grupo de hombres se acercó a su local y le entregaron un papel en el que le pedían comunicarse a un número telefónico y a partir de ahí dar una cantidad de dinero cada mes.

