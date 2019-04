Cinco cortometrajes que también forman parte del mundo de 'Avengers'

León, Guanajuato.- Después de 11 años, Marvel Studios lanzará su filme 21 dentro del Universo Cinematográfico con Avengers: Endgame, pero también ha lanzado diversos cortometrajes, que forman parte de este mundo.

Comenzando en 2011, con “El Consultor” y siendo el último en 2014 con “All Hail The King”, Marvel One Shots presentó cinco proyectos, que tienen una duración de entre 4 a 15 minutos, y que son continuación de filmes como El Increíble Hulk, Thor, Iron Man 2, Capitán América: El Primer Vengador y la tercera parte de Iron Man.