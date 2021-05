América es el “Rey” de las remontadas y buscará una más en el Estadio Azteca

América tiene un panorama desalentador para el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

En el Estadio Hidalgo Pachuca se impuso con un contundente marcador de 3-1, además de la expulsión de Pedro Aquino que deja más en desventaja.

Pero las Águilas del América tienen experiencia en remontar marcadores y salir victoriosos en partidos donde todo está perdido.

El equipo de Santiago Solari mostró una cara muy distinta a la que presumió a lo largo de la temporada regular.

No mostró ser la segunda mejor defensiva, no fue nada espectacular, no fueron nada efectivos.

Ahora en liguilla el panorama es diferente para todos los equipos, lo único que vale es lo que hagan en la cancha y en estos momentos América se encuentra contra la pared.

América deberá mantener en cero su portería de lo contrario, el gol de visitante los podría directamente fuera de cualquier oportunidad.

A los de Coapa les bastará ganar por 2-0 para dar cuenta de los Tuzos.

Es vital para los de Coapa no recibir gol, ya que cualquier empate, derrota o hasta triunfó por un solo gol los dejaría fuera.





1 América 3-2 Necaxa Verano 2002 Las Águilas de Manuel Lapuente llegaban a la final con la pesada losa de trece años sin un título de liga, enfrentaron al Necaxa, equipo con el que compartían dueño y estadio. En el partido de ida, los Rayos de Zague vencieron 2-0 al América por lo que el panorama era muy desalentador. Ya en el Estadio Azteca lleno con la afición apoyando, la escuadra Azulcrema venció 3-0 con goles de Christian Patiño, Iván Zamorano y el legendario gol de oro de Hugo Norberto Castillo. 2 América 4-2 Cruz Azul Clausura 2013 La Máquina venció en el partido de ida 1-0 en el Estadio Azul, poca ventaja, pero afectaria mucho para el partido de vuelta América se vino abajo, con la expulsión de Jesús Molina y el gol de Teófilo Gutiérrez en el primer tiempo. Todo apuntaba que Cruz Azul levantaría el tan anhelado trofeo, pero todo cambiaría al minuto 89 cuando Aquivaldo Mosquera puso el gol con el que se ponían a uno del alargue. Al minuto 92 Moisés Muñoz anotaría de palomita para que el juego se fuera a tiempo extra. Moisés Muñoz se volvió a poner el traje de héroe y atajó un penal, mientras que Miguel Layún puso el penal definitivo y las Águilas se hicieron de su onceavo título de liga.



3 América 3-2 Toluca Apertura 2013 Los de Coapa buscaban el bicampeonato, en semifinales se encontraron al Toluca, equipo que logró la ventaja en La Bombonera de 2-1. América volvió a darle la vuelta a la serie en el Estadio Azteca; con goles de Mosquera y Molina, las Águilas derrotaron a los Diablos y se metieron a la Gran Final. 4 América 3-1 Tigres Apertura 2014 América buscaba su título 12 y convertirse en el más ganador de México, pero en el partido de ida cayó 1-0 en San Nicolás de los Garza. Para el partido de regreso América goleó 3-0 a Tigres con goles de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta. 5 Tigres 4-5 América Apertura 2019 De nueva cuenta los Tigres y el América se enfrentaron en instancia definitiva, los Tigres ganaron 2-1 en el Coloso de Santa Úrsula. Contra cualquier pronóstico, las Águilas se metieron al volcán y ganaron 4-2, con goles de Federico Viñas, Guido Rodríguez, Giovani Dos Santos y Emanuel Aguilera, instalándose en semifinales.

6 Después de eliminar a Tigres América se enfrnetaba a el Caballo negro de la Liguilla, Monarcas. Los de Morelia vencieron 2-0 al América y de nueva cuenta, las Águilas apelaban a una nueva remontada. En el estadio Azteca las águilas ganaron 2-0 y terminaron en la final por su posición en la tabla general.