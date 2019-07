Conoce los tipos de miel que hay y sus beneficios

Se puede utilizar para combatir la gripe.

Es una miel monofloral balsámica de color ámbar oscuro, procede del néctar de las flores de eucalipto.

De acuerdo con US National Library of MedicineNational Institutes of Healt es antiinflamatoria y antiséptica, por lo que se puede utilizar para combatir para trastornos respiratorios como resfriados y gripes, faringitis o bronquitis.