El catálogo entero de series de HBO (cuya plataforma actual HBO Go será descontinuada) estará disponible para todos los suscriptores y esto abarca producciones como “Game of Thrones”, “The Wire”, “Euphoria”, “Watchmen”, “Westworld”, “True Blood” y “Succession”.

También incluirá las nuevas temporadas de “Sex and The City”, “Gossip Girl” y “Curb Your Enthusiasm”, así como la esperada “House of The Dragon”, secuela de “GoT”, entre otras.