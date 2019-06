Cuenta Joselo porqué Café Tacvba ¡ha durado 30 años!

Café Tacvba fue una de las primeras bandas en dar espacio y libertad creativa a sus integrantes. Y ese es justo el secreto de mantenerse juntos durante más de tres décadas, pues al interior, existe la comunicación y deseos de seguir los llamados creativos individuales.

Meme del Real y Quique Rangel con sus composiciones y producción de otros artistas; Rubén Albarrán con sus dj sets y produciones propias, Joselo Rangel con sus libros y discos. Todos han equilibrado sus carreras en grupo y como solistas.

Café Tacvba ha lanzado ocho exitosos discos de estudio. | Especial

Café Tacvba es una banda originaria de Ciudad Satélite del Área Metropolitana de la Ciudad de México.

El guitarrista Joselo Rangel platicó con am sobre su proceso como escritor y productor de su propio sueño, el que lo llevó a explotar su lado creativo y evitar frustraciones.

“Cuando hice mis discos solistas era una necesidad creativa de que quería expresarme yo solo, hacer mis canciones, asumir la responsabilidad de una canción".

"Yo no quería decirle a Rubén que cantara una canción que dijera 'Muérete', así que dije, '¡pues lo hago yo!'. O la de 'Cuéntame', que está cantada como de lado femenino, la compuse así, pensando en qué diría yo si fuera mujer, mi lado femenino y fue lo que me salió, no quería pasarle la responsabilidad a alguien más”, comentó.

El fallecido Paco Stanley entrevistó a los Tacubos al inicio de su carrera.

Sin pasión no hay nada

Darse el 'break' para seguir sus pasiones, fue un acierto durante la trayectoria de Café Tacvba.

“Sin pasión no puedes avanzar en nada. Ahora estoy haciendo algo que me apasiona y la gente como que no lo entendía, y me di cuenta después, que mucha gente no escuchó mi disco, por ser fan de Café Tacvba, porque les dio coraje que después de ese disco la banda se fuera a separar".

"Pero Rubén hizo la producción, Quique, ¿cuál nos íbamos a separar?, Café Tacvba hizo algo que es gigante, más allá de lo que piense o se crea; lo que hice fue porque tenía ganas de trabajar con Álvaro Enrique del grupo chileno Los Tres”, manifestó.

Café Tacvba se animó a mezclar el rock con la cultura popular mexicana en 1989.

Tras no quedarse con las ganas, Joselo decidió regresar de la mano de Café Tacvba.

“Dije: Me siento satisfecho, me gusta más darle mis canciones para que las cante Rubén, Meme, y yo hacer coros, tocar la guitarra, y me estoy desarrollando más en los libros, me estoy entusiasmando mucho con eso. Lo que yo no quiero es frustrarme, por eso hago lo que intento y si funciona que bueno, y si no, pues mala suerte.”, comentó.

Es un 'osito de peluche'

A pesar de su influencia punk, Joselo reconoce que su alma bohemia domina su personalidad.

“Las canciones que me salen son románticas, boleros y eso está bueno que haya salido, porque lo que sale de ti no es exactamente lo que escuchas o lees; a mí me encanta The Cure, los Pixies, pero las canciones que me salen son como 'María' y 'El baile y el salón'".

"A lo mejor soy rudo, pero me sale el osito de peluche y no me doy cuenta; hay algo en ti que a lo mejor no tiene que ver con tus gustos musicales, literarios y de eso se trata el arte, de conocerte a ti mismo”, finalizó.

La banda se encuentra en celebración de 30 años de carrera artística, con conciertos y su segunda producción Unplugged.

Café Tacvba es la única banda que ha grabado dos veces el disco MTV Unplugged.