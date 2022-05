Día de Star Wars y lo que tienes que saber sobre la saga

California.- Este 4 de mayo, es el día más importante del año para los fans de la saga de Star Wars.

En esa fecha se celebra anualmente el #StarWarsDay, una jornada surgida de una tradición popular iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm, que realza el espíritu del fanatismo compartido con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

El mensaje May the 4th be with you™ conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español).

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad