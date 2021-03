Famosas como Gloria Trevi y Mariana Torres celebran a la mujer

La cantautora guanajuatense habló sobre su lucha constante en el ámbito profesional, donde tuvo que escalar para convencer. Ahora las cosas van cambiando, aunque falta mucho por hacer.

Los logros de la equidad de género que celebro hoy en día, siempre los he peleado y he tratado de merecerlos. Comencé a trabajar desde muy pequeña, y en muchos lugares por ser mujer no me contraban, pero poco a poco esto fue quedándose atrás”.