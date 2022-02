Guanajuato.- Brandon, de 10 años, tiene una estrella pintada con pluma al lado de su ojo derecho; parece destellar, pero su piel ceniza la opaca. Hace dos años que no va a la escuela, dice que con ese tatuaje en la cara que le hizo su hermano de 14 años no lo dejarían entrar al salón, de todas formas no asiste a clases.

“Sí me gustaría regresar (a la escuela)”, menciona con voz suave y ronca por la tierra que entra a su boca en cada paso.

Son las 2:00 de la tarde y carga una caja rosa de la mitad de su tamaño que se encontró, dentro hay botellas que quiere vender.

“Me voy a comprar cosas, un pan”, explica con una sonrisa que muestra sus encías con pocos dientes. Cursaba tercero de primaria cuando empezó la pandemia de COVID, pero después ya no regresó a la escuela.

Aún no sabe lo que será de grande; su papá es albañil y su mamá trabaja en una fábrica. Brandon y su familia viven en la colonia El Rubí, un asentamiento irregular de León.

El niño camina acompañado de Alondra Guadalupe y Dulce Vázquez, de 13 y 12 años, respectivamente. Ambas estudian la secundaria y a las dos les tocaba ir a clase, pero prefirieron vender botellas.

“Yo voy en una secundaria de Rivera de la Presa, le dicen la perrera y sí, muchos ya no fueron este año, unos siete más o menos de mi salón”, explica Dulce.

Alondra asiente y señala: “Dejaron de ir muchos a mi escuela, les mandaban por el celular tareas, pero ya no contestaron, dos sí se cambiaron, no supe a dónde”, aclara mientras se acomoda las pantuflas y calcetines llenos de tierra.

Ese día los tres niños ganaron unos pesos que usaron para comprar un refresco.

Sueña con entrar a la Guardia Nacional

A Christian Ramírez, de 11 años, le dicen “Chore” y usa una gorra que lo protege del sol cuando limpia parabrisas en el cruce de Campestre y Juan Alonso Torres Landa.

Jesús Ramírez, de 13 años, limpia los parabrisas junto a su hermano Christian en el crucero de Campestre y Juan Alonso de Torres. Ambos prefieren trabajar que estudiar.

“Sí me gusta más el dinero, ganó como 600, y 300 le doy a mi mamá para que haga de comer, todo lo que hace está rico”, explica el menor, quien vive en Sinarquistas de la Joya y últimamente va una vez al mes a la única primaria de su colonia.

Estudia sexto de primaria y las veces que hace la tarea es porque su maestra le manda por WhatsApp las actividades al número de su prima, ya que su mamá no tiene celular.

“Quiero ser de la Guardia Nacional, pero tienes que tener la prepa y ahí te enseñan la universidad, sí quiero terminar”, dice para AM mientras el semáforo está en rojo.

“Sí me gustaría ser de la Guardia, ya tienes trabajo y te dan tu rifle”, dice y de inmediato su hermano Jesús, de 13 años, lo zapea.

Le queda lejos la escuela

Milagros Bocanegra de la Cruz vive a más de 20 kilómetros de la escuela a la que iba en Piletas. Ahora vive en Las Joyas y a sus 8 años ya no va a clases los días que le toca.

“Sí quiero ir, pero no puedo todos los días, aparte los Lobos (la banda de la colonia) la destruyeron y como no la terminan solo van pocos alumnos”, explicó la menor en compañía de su abuela Rosa María Ramírez.

“Sí es buena, le gusta y hace la tarea, pero hasta que llega su mamá porque aquí no tenemos teléfono, antes vivíamos a unas cuadras de la escuela, pero ahora hasta acá (en el Mirador del Country) no la podemos dejar ir sola y no alcanzamos a veces por los camiones, intentamos cambiarla a una escuela más cerca, pero por la pandemia todo es un desastre”, explica doña Rosa.

A unas casas de ahí América Guadalupe Márquez, de 9 años, platica que no pudo regresar a la escuela por falta de dinero, ya que destinar 48 pesos diarios para que ella y su hermana se trasladen a Chapalita es un gasto que su familia no se puede permitir.

Laura Fabiola Márquez Hernández, mamá de América, dijo que la falta de un teléfono celular ha complicado el estudio de su hija.

“Ya mejor quiero ir por sus papeles, para buscar una escuela más cercana, ahora que ya todos están de regreso tenemos que ir”, afirma Laura, quien menciona que sus dos hijas ya tienen dos años de retraso en la escuela.

Enfrenta SEG deserción

Cerca de 54 mil 357 alumnos de todos los niveles en Guanajuato, tanto de escuelas públicas como privadas, dejaron de estudiar en el actual ciclo escolar.

Según datos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, un millón 754 mil 888 estudiantes estaban inscritos en el ciclo escolar 2019–2021.

Y para el ciclo escolar 2021-2022 se inscribieron un millón 700 mil 521 alumnos, es decir, al menos un estudiante de cada salón de Guanajuato dejó la escuela.

Pone ejemplo Secundaria Técnica 56

Pese a las circunstancias por la pandemia de COVID, el personal de la Escuela Secundaria Técnica 56 ha redoblado esfuerzos para mantener sus puertas abiertas de lunes a viernes y es un ejemplo de cómo sí es posible retomar las actividades en las aulas.

La Secundaria Técnica 56 ha permanecido abierta desde el 30 de agosto pasado que inició el ciclo escolar.

Cuidarse no significa no ir a la escuela, sino mantener las medidas sanitarias, consideró el maestro Ramiro Fernando Serrato Alfaro, director de dicha escuela ubicada en la colonia Cerrito de Jerez.

“Hay argumentos muy sólidos de por qué las escuelas deben de permanecer abiertas, el primero es que si los alumnos de educación básica no tienen los suficientes conocimientos, el gran golpe será en la educación media superior y que los alumnos abandonen la preparatoria.

“Tenemos que vivir con cuidado pero no con miedo. Entiendo el temor de padres de familia y maestros, pero el miedo nos paraliza y no nos permite avanzar y los alumnos que no están viniendo a la escuela no van a aprender”, lamentó.

El directivo compartió que la escuela se ha mantenido abierta desde el 30 de agosto del año pasado que inició el ciclo escolar, excepto durante dos semanas de enero pasado cuando hubo un repunte de contagios y se decidió hacer la suspensión de clases.

La escuela tiene entradas, salidas y recesos escalonados para evitar aglomeraciones.

Detalló que el plantel tiene una matrícula de mil 1 alumnos, el 70% estudia de manera presencial y el resto decidió continuar de manera virtual a través de clases vía Classroom.

“La idea original era que estuviéramos un día sí y uno no de forma presencial, es decir, que el 50% de los alumnos un día y el resto al día siguiente, vimos que era imposible poder atenderlos de esa manera y darles una educación que fuese lo más cercano a la calidad.

“Decidimos que la atención sea presencial para todos los alumnos y que una semana completa asista la mitad de grupo y la otra semana el resto y durante la semana que los alumnos no están en la escuela son atendidos de manera virtual vía Classroom”.

Serrato Alfaro compartió que además de tener entradas, salidas y recesos escalonados para evitar aglomeraciones, se implementan en la escuela tres protocolos con los que se ha logrado mantener la escuela abierta:

El primero es que los alumnos que llegan a la escuela deben estar sanos, por eso se pide a los padres de familia que en casa verifiquen que sus hijos no presentan ningún síntoma respiratorio y que cualquier situación de salud sea atendida por el médico e informar a la escuela en caso de enfermedad. Al ingresar a la escuela a cualquier persona se le toma la temperatura y se le aplica gel antibacterial. Y el tercer filtro se realiza cuando los alumnos ingresan al salón: el maestro les aplica una solución sanitizante.

Actualmente, 8 mil 329 escuelas (69.21%) trabajan de manera híbrida y 738 (6.13%) a distancia.

Entusiasma a universitarios retorno a los salones

Tras cursar en línea la mitad de la licenciatura de Cultura y Arte, Triny Cerón Castillo dijo emocionada estar lista para regresar a clases presenciales el próximo 14 de febrero y no sólo retomar las actividades, sino también ver en persona a sus compañeros.

Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la UG, dio la bienvenida al regreso a clases presenciales este 14 de febrero. Foto: Especial

La estudiante de 21 años celebró la decisión de las autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG) de retomar las actividades presenciales, pues confesó que después de casi dos años de estudios a distancia tiene la esperanza de concluir su carrera en un salón de clases.

“Estoy lista para el 14 de febrero, me gustaría tener un cambio y un cierre de ciclo como se debe y espero que todo salga bien tomando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia.

“Es importante asistir o al menos yo sí lo haré, porque considero que si ya estamos retomando nuestras actividades de manera normal, si ya estamos asistiendo a la feria, al centro y saliendo a divertirnos, ¿por qué no retomar las clases?”, opinó.

Triny recordó que ingresó a la licenciatura en la UG Sede Forum Cultural en agosto de 2018 y en marzo del 2020 comenzaron las clases virtuales debido a la pandemia de COVID, a partir de entonces se enfrentó a distractores y problemas técnicos para continuar con sus estudios en casa.

Adaptarse al ruido y usar espacios de la casa como la sala o el comedor donde la conexión a internet no fallara, son algunos de los problemas que se vio obligada a resolver.

“Estos dos son puntos importantes donde mi familia se concentra y donde se hace todo en la casa, se habla, se cocina, se ríe y hay mucho ruido y esto me impedía concentrarme en las materias y poner atención.

“Cuando los maestros hablaban o me preguntaban algo era pedirles a mis familiares que guardaran silencio un momento para poder responder y a veces me ponía bastante nerviosa porque pasaba el camión del gas. En casa es bastante complicado poder tener un entorno adecuado para mis clases”, compartió.

Pide rector disciplina

Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), pidió disciplina a toda la comunidad universitaria para hacer posible el retorno a actividades presenciales este 14 de febrero.

“Hacer un llamado a todas las personas que integramos la comunidad universitaria para que nos apliquemos y nos disciplinemos para que podamos hacer este retorno de la mejor manera”, exhortó.

Guerrero Agripino explicó que en este periodo cada estudiante podrá optar por acudir al plantel o seguir estudiando de manera virtual y a partir del 14 de marzo las actividades se realizarán de forma presencial en su totalidad.

