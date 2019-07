En México hacen falta 123 mil médicos generales, dice AMLO

Michoacán.- En el sistema de salud existe un déficit de 123 mil médicos generales, por el rechazo de aspirantes en las escuelas de medicina de universidades públicas.

Citó que de 13 mil 711 aspirantes a la carrera en la UNAM, en el último examen de ingreso, sólo aceptaron a 211, lo que equivale a dos por ciento, según La Jornada.

¿Por qué ese faltante de médicos? Porque no aceptaban a estudiantes de medicinas, los rechazaban de medicina en las universidades. Todavía en el último examen de la UNAM presentaron para ingresar a Medicina 13 mil 711 aspirantes. ¿Saben cuántos ingresaron? 211, el dos por ciento. Por eso el rezago”.

Insistió: nos faltan médicos generales, nos faltan especialistas y así tenemos que resolver el problema de salud”, con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo trámite está en curso para atender a la población no derechohabiente. Esta instancia sustituirá al Seguro Popular.

En el Hospital Rural de Villamar, como parte de su gira por nosocomios rurales de IMSS Bienestar, señaló que esos datos explican:

SEGURO POPULAR = INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Resaltó que el Instituto de Salud para el Bienestar se ocupará de cuatro acciones: que no falten las medicinas, por lo que habrá compras consolidadas de éstas y de materiales de curación.

En este punto recordó que Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de Hacienda, es la encargada de ahorrar 200 mil millones de pesos en las compras del gobierno.

Destacó que en siete meses del gobierno se registra ya un ahorro de 113 mil millones de pesos.

La nueva instancia también se encargará de que no falten médicos y enfermeras en hospitales, unidades médicas -y que quien trabaje en hospitales rurales gane más-. Asimismo, del mantenimiento de la infraestructura sanitaria y de la regularización laboral de trabajadores de la salud.

Casi al final de su discurso, respondió a unos gritos de que “no era cierto” su compromiso de que no iba a subir la gasolina.

Estoy escuchando unos gritos por allá, alcanzo a escuchar, porque estoy muy bien de mis oídos, sobre el aumento de las gasolinas. Yo hice el compromiso que no van aumentar las gasolinas, ni el diésel, ni el gas y la luz y lo estoy cumpliendo”.

Nada más para que no haya desinformación. Les puedo probar que no han aumentado en términos reales esos precios y que vayamos respetando. Yo no soy igual a los anteriores”.