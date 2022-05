Esto es lo que viene para junio en León

Sábado 25

La Gusana Ciega

Paruno Central de Música

Hora: 9 de la noche

Costo: 650 pesos a 850 pesos en mezzanine.

La Gusana Ciega ofrecerá un concierto el 25 de junio en Foro Paruno Central de Música para interpretar sus éxitos más importantes, pero también presentar al público de León su nuevo disco: 1021.

La banda formada por Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), Jorge Vilchis (guitarra), Germán Arroyo (batería) y Luis Ernesto Martínez “Lu” (bajo) ofrecerá un "cóctel sonoro" integrado por lo más destacado de sus diez álbumes de estudio.

Canciones nuevas como “Vuelve a Querer”, “Empezar de Cero”, “Eres para Mí” y “Se Nos Rompió”, alternarán con hits infaltables en sus shows como "Tornasol", "No puedo verte", "Celofán" y "No me tientes", entre muchos otros.