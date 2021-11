Este martes el Teatro Manuel Doblado reabrió sus puertas luego de más de un año de remodelaciones y trabajos de mantenimiento. Este edificio con 141 años de historia se ha convertido en uno de los recintos culturales de León más emblemáticos. Los leoneses y turistas han vivido allí historias memorables que nos han compartido.

“Durante mi primaria hice presentaciones de baile en el teatro, me impresionaba su tamaño e inmensidad; el sonido de mi voz durante los ensayos y la cantidad de obras que exhibían. En la preparatoria participé en la obra Don Quijote de la Mancha, y me enamoré no solo porque aún sentía la impresión que tenía de niña, si no que también sentí la admiración y la importancia del arte. El teatro ha sido de mis lugares que he admirado mucho”. Andrea Torres.