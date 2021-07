Italia y España pelean por el boleto a la final de la Eurocopa 2021

La cancha de Wembley está lista para los últimos días de actividad de la Eurocopa 2021, los cuales comenzarán esta tarde con el primer duelo de semifinales entre las selecciones de Italia y España.

El duelo no ha estado exento de sorpresas y eso que aún no se ha escuchado el silbatazo inicial del árbitro Felix Brych, pues la oncena inicial que presentará Luis Enrique en Londres no contempló en esta ocasión al delantero Álvaro Morata.

Así jugará la Furia Roja el duelo de esta tarde en Wembley:

Foto: Captura de pantalla

ALINEACIONES

23. Unai Simón

2. Azpilicueta

5. Sergio Busquets

8. Koke

11. Ferran Torres

12. Eric García

18. Jordi Alba

19. Olmo

21. Oyarzabal

24. Laporte

26. Pedri

Italia, bajo las órdenes de Robert Mancini, no hizo cambios destacados en el equipo que saltará hoy a la cancha buscando el pase a la final, sólo ingresará Emerson en sustitución de Spinazzola que se lesionó en el duelo de cuartos de final.

Foto: Captura de pantalla

ALINEACIONES

21. G. Donnaruma

2. Di Lorenzo

3. Chiellini

6. Verratti

8. Jorginho

10. Insigne

13. Emerson

14. Chiesa

17. Immobile

18. Barella

19. Bonucci