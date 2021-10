FIG León 2021: Destapan cartel definitivo de los artistas del Festival del Globo

Nacido en París, William Sami Étienne Grigahcine ingresó en el 2014 al Top de la revista especializada en música electrónica DJMag, actualmente se encuentra en los primeros lugares de esta publicación; además de estar detrás de la tornamesa, es uno de los productores más codiciados de la música.

Es uno de los máximos exponentes del trap, género que mezcla la electrónica con el hip hop, siendo su máximo exponente en 2013 con su sencillo turn down for what, logrando la venta de más de 3 millones de copias y su videoclip fue el más viral de ese año con billones de reproducciones

13 de Noviembre

19:00 hrs.