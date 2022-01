Famosos como J Balvin, Violeta Isfel y Jim Carrey han sufrido por la depresión

Hace un par de días, la actriz y emprendedora compartió en sus redes sociales la depresión por la que atraviesa en las últimas semanas, pero que ya se puso en manos de una terapeuta que la puso en tratamiento.

En la grabación compartió que comenzó a sentirse rara, sin ganas de comer, irritabilidad, lo que le preocupó y le llamó a su terapeuta y le fue diagnosticada depresión.

“La depresión llega y no te das cuenta, no pensé que me fuera a pasar, es un poco el ramalazo de esto que estamos viviendo, llamado pandemia, nos quitaron todo…

síntomas, no tener ganas de bañarse, tener mucho sueño, no querer comer, ganas de llorar inmensas y no veía todas las bendiciones”.

Contó que la depresión la sacó de centro terriblemente, “ahorita ya me dieron un tratamiento, me siento mucho mejor, más tranquila”, finalizó la actriz Violeta Isfel.