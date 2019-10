Famosos que seguramente ya olvidaste que fueron pareja

En sus eternos regresos con Justin Bieber, Selena Gómez tuvo una relación el dj Zedd, en 2015. Según los rumores ambos se conocieron cuando Taylor Swift salía con Calvin Harris, quien es amigo de Zedd y fue el responsable de presentarlos. Más tarde, Selena y el dj trabajaron juntos en el single I Want You To Know y fue ahí cuando nació el amor.