Partidos del sábado dieron más goles que de Jornada 2 y casi los de Jornada 3

León, Guanajuato.- En tres partidos del sábado, de la Jornada 4, hubo más anotaciones que en toda la Jornada 2 y solo faltó un gol para empatar las anotaciones de la Jornada 3 de Guard1anes 2021.

Este sábado, se disputaron los partidos Chivas vs FC Juárez, Cruz Azul vs Querétaro y Xolos vs Toluca, y sumando los goles hubo 13 anotaciones, superando las 11 de la Jornada 2 y casi empatando las anotaciones de Jornada 3, en la que 14 goles en ocho partidos, ya que el Monterrey vs León fue aplazado.

Por los resultados de hoy, Toluca perdió el invicto y Xolos es líder con ocho puntos.

1 Chivas 1 - 2 FC Juárez Goles Chivas: JJ Macías (77’). Goles FC Juárez: Darío Lezcano (10’) y Matías García (29’). Para la Jornada 5, Chivas enfrentará a León en el estadio León el lunes 8 de febrero a las 9:00 de la noche y FC Juárez no jugará, debido a que enfrenta a Tigres, que se encuentra en el Mundial de Clubes. 2 Cruz Azul 4 - 1 Querétaro Goles Cruz Azul: Adrián Aldrete (23’), Orbelín Pineda (36’), Jonathan Rodríguez (44’) y Elías Hernández (74’). Gol Querétaro: Ángel Sepúlveda (42’). Para Jornada 5, Cruz Azul enfrentará a Necaxa en el estadio Victoria el viernes 5 de febrero a las 9:30 de la noche. Por su parte, Gallos de Querétaro enfrentará a Pachuca el jueves 4 de febrero a las 9:00 de la noche en el estadio La Corregidora. 3 Xolos 3 - 2 Toluca Goles Xolos: Mauro Manotas (13’), Fidel Martínez (21’) y Miguel Sansores (24’) Goles Toluca: Alexis Canelo (37’) y Miguel Barbieri (53’). Para Jornada 5, Xolos enfrentará a Atlético de San Luis, el próximo jueves 4 de febrero a las 7:00 de la noche; mientras que Toluca recibirá a Mazatlán en el estadio Nemesio Diez el próximo domingo 7 de febrero a las 12:00 del día.