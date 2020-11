‘Irresponsable’, ‘Innecesario’; Alarcón, Morales, Gómez Junco y más reaccionan a decisión de Chivas

Ante la decisión de permitir 6 mil 980 aficionados para el partido de ida de cuartos de final en el estadio Akron ante América, desde Javier Alarcón, hasta Álvaro Morales, reaccionaron, asegurando que el equipo es “irresponsable” y toma una acción “innecesaria”. En su cuenta de Twitter, Álvaro Morales aseguró que Chivas es, no solo enemigo del futbol mexicano, también es enemigo de la salud de los aficionados. El comentarista de ESPN también aseguró que Chivas tiene “prensa rojiblanca”, que criticaría a Emilio Azcárraga si pide abrir las puertas del Estadio Azteca. Por su parte, Javier Alarcón dio su comentario con Ciro Gómez Leyva, calificando como “peligrosa” la decisión. “Precipitosa, imprudente, inoportuna, innecesaria; ¿para qué, en este momento?”, declaró Alarcón. El cronista señaló que habrá protocolos, pero a los aficionados no les gusta seguirlos y lamentó el mensaje que se da. “Este mensaje de estamos regresando ya, con el tema del futbol, y en cuartos de final, no le veo ningún sentido”, añadió Alarcón, asegurando que no entiende la decisión. En Futbol Picante, Roberto Gómez Junco señaló que la decisión es por parte del gobernador Enrique Alfaro de reactivar la economía, “y no importa que se muere la gente”. “Es una actitud irresponsable del gobierno de Jalisco con la complicidad de Chivas y de la Liga Mx. El acuerdo es que en “naranja” no hay gente, les vale gorro aquí el acuerdo”, declaró Gómez Junco. El analista de ESPN también criticó que no haya equidad, porque algunos equipos sí puedan jugar con afición y otros no, añadiendo que a la Liga le “faltaron pantalones”. Este martes, la Liga Mx informó que los equipos en liguilla tendrán permiso de tener afición, si los gobiernos municipales y estatales lo permiten. Más reacciones