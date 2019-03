La monja presa que hizo historia en Islas Marías por asesinar a Álvaro Obregón

La monja Concepción Acevedo de la Llata, conocida como ‘la madre Conchita’ es una de las monjas que hizo historia tras ser señalada como la asesina intelectual de Álvaro Obregón y pagó una pena de 20 años en las Islas Marías.

Cuando entré al convento esa era mi ambición: llegar a ser santa, pero pues humildemente lo confieso: creo que no lo he conseguido (…) He trabajado por santificarme, pero creo que no soy santa, confesó en una entrevista.

A sus 17 años Conchita ingresó a la Orden de las Capuchinas Sacramentarias en el estado de Querétaro, y posteriormente fue Madre Superiora del convento Hijas de María en 1924.

No obstante, en ese mismo año, la Ley Calles prohibía toda enseñanza en materia de culto y quien lo hiciera se hacía acreedora a penas al Código Civil y ante ello la madre Conchita y sus subordinadas fueron denunciadas y perseguidas por el Gobierno Federal a cargo de Plutarco Elías Calles.

En 1928, se unió a favor del movimiento Cristero y durante las reuniones estratégicas conoció a José de León Toral.

Según investigaciones, entre las reuniones con León Toral, Conchita llegó a la conclusión de que:

Pero Concepción Acevedo siempre dijo que no recordó dicha plática, pero esa supuesta conversación y otras presuntas pruebas, la señalaron como autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón y la sentenciaron a 20 años de cárcel en Las Islas Marías.

Álvaro Obregón fue asesinado por José de León Toral el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla, actualmente Parque de la Bombilla y al día siguiente la madre Conchita fue aprehendida y torturada.

Su abogado, Fernando Ortega Guzmán, comprobó su inocencia cuatro meses después pero aun así fue declarada culpable y fue ingresada a las Islas Marías el 14 de mayo de 1929.

Luego de tres años de prisión la monja rompió los protocolos que marcaban su religión y se casó en la cárcel con Carlos Castro Balda para tener protección en las Islas Marías.

Me casé por necesidad, porque estaba solita en las Islas Marías y él me dijo que necesitaba una gente que me respaldara, que me cuidara y le dije: bueno me voy a casar, pero no te quiero.