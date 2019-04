Las 7 conductoras deportivas que denunciaron acoso

El acoso a la conductora de Fox Sports fue singular, pues se transmitió en vivo, durante la celebración de aficionados de Chivas por su triunfo en la Concachampions 2018.

Según narró la conductora, en un momento de la transmisión un aficionado la manoseó. Su reacción, empujando al acosador, se hizo viral.

“Durante el enlace este pseudoaficionado me agarró un glúteo... envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más... decidí defenderme", comentó luego.