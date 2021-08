Tras el despido del ‘Pity’, ¿quién será el próximo DT en perder su trabajo?

El mal paso de Chivas no es sólo responsabilidad del “Rey Midas”, no obstante, él es el entrenador que por ahora es responsable de los resultados que consigue el Rebaño y eso no ayuda mucho, pues apenas tienen un triunfo luego de seis partidos disputados.

El cuadro rojiblanco suma seis unidades luego de seis partidos y, aunque es el mejor ubicado de los cinco equipos que están en peligro de perder a su entrenador, esto no es ninguna garantía, menos antes del partido ante Necaxa que visitará el Estadio Akron este sábado.