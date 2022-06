¿Quién es quién en la nueva película de Lightyear?

En T’Kani Prime, Buzz une fuerzas con la Patrulla Zap Junior, un equipo de voluntarios formado por reclutas motivados que están entrenándose para convertirse en los protectores de la sociedad naciente que se ha forjado en el planeta. La patrulla está liderada por Izzy Hawthorne (voz original en inglés de Keke Palmer), una aprendiz entusiasta y llena de energía que sueña con convertirse en guardiana espacial como su abuela Alisha. “Izzy representa una oportunidad para Buzz de reconectarse con Alisha, tras haber perdido tanto tiempo con su mejor amiga a raíz de su arrogancia. Esta es su oportunidad de hacer las cosas bien”, señala el director.

Junto a Izzy, integra la patrulla Maurice “Mo” Morrison (voz original en inglés de Taika Waititi), un recluta que no comparte la misma pasión que ella por la causa, y simplemente se unió al grupo porque no tenía nada mejor que hacer. Completa el revoltoso trío Darby Steel (voz original en inglés de Dale Soules), una chica gruñona, sensata y muy directa. Darby dice las cosas como son y no le importa lo que los demás piensen al respecto.