Los seis datos que tienes que conocer de la nueva película Lightyear

La música de LIGHTYEAR promete desde el tráiler. Allí, las primeras imágenes de la película están acompañadas de una canción icónica: “Starman”, el célebre tema de David Bowie que forma parte del emblemático álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Además, la banda sonora de la película lleva la firma del premiado compositor Michael Giacchino, quien posee una larga historia de colaboración con Pixar. Giacchino obtuvo un premio Oscar®, un Globo de Oro® y un GRAMMY® por la música original de la película UP: UNA AVENTURA DE ALTURA. Además, es el responsable de las composiciones de LOS INCREÍBLES, RATATOUILLE, CARS 2, INTENSA MENTE, COCO y LOS INCREÍBLES 2, entre otras. La banda sonora de LIGHTYEAR de Walt Disney Records estará disponible en las principales plataformas de audio el 17 de junio.