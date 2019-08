Lorena de la Garza deja atrás a 'Nacasia' para cantar en 'Mentiras El Musical'

Todos la conocen por su personaje de “Nacasia”, pero Lorena de la Garza muestra en “Mentiras, El Musical” su capacidad vocal y actoral.

La actriz comenzó su carrera en el teatro musical, para después dedicarse a la comedia y ganarse el reconocimiento en “La Hora Pico”.

En entrevista telefónica con am, Lorena habló sobre “Yuri”, su personaje en “Mentiras”, que llegará a León este 31 de agosto en el Domo de la Feria.

“Yuri es de los personajes más complicados vocalmente hablando, 'Mentiras' no es tan fácil en lo vocal y escénico como parece, por las armonías tan altas, muchos agudos; fue quitarme barreras, porque la gente está acostumbrada a verme en personajes cómicos y esto no lo es, es el personaje serio de la obra y en mí, recae el peso como un poquito de la villana, porque las decisiones que toma, defininen la historia.

“Este papel me sacó de mi zona de confort, me sorprende que es algo totalmente distinto a lo que he hecho, y eso me tiene muy agradecida con la empresa, porque son 12 años de mantenerme”, dijo.