Estos son los mejores memes del Juego del Calamar

AM.- La picardía mexicana no puede faltar en forma de memes, y ‘El Juego del Calamar’ la nueva serie de Netflix no puede faltar.

Dirigida por Hwang Dong-hyuk, consta de 9 capítulos que están causando sensación desde el pasado 17 de septiembre. Es sádica, realista, simbólica, una ficción que mezcla los juegos de la infancia con la supervivencia.

Aquí los mejores memes de la serie

1 La muñeca del tráfico 2 Los memes del amor 3 La muñeca como supervisora en la chamba 4 Si los juegos fueran en México 5 Cuando terminas con tu 'crush' 6 Cuando te tardas más de lo debido 7 El trágico capítulo 6 8 Anabelle tiene competencia 9 Luz verde y roja 10 Miradas que matan

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos