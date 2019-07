Los mexicanos que viven con plomo en la sangre

México.- Grupo México ha atentado 22 veces contra el medio ambiente en los últimos 21 años. Es decir: al menos un golpe contra los recursos naturales del país cada año desde 1998 por parte de una de las empresas más grande del país.

El incidente más reciente fue el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés el pasado 14 de julio. Esto colmó la paciencia de los mexicanos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo sabe.

Tenemos un marco jurídico que nos permite actuar. Una cosa es que durante los últimos 20 años no se ha actuado de forma contundente, no quiere decir que no tenemos los instrumentos jurídicos”, dijo el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, Julio Trujillo, en la conferencia de prensa que realizaron para informar cómo la dependencia trataría el accidente de Grupo México.