Luis Fernando presenta su obra ‘Recuerdos de una vida sin pasado’

León.- Originario de Purísima del Rincón, Luis Fernando Jiménez Mayagoitia se labra un nombre dentro de las bellas artes donde empezó con la actuación y ahora da un paso hacia la literatura.

Su libro, “Recuerdos de una vida sin pasado”, será parte de las novedades editoriales que esta edición de la Feria del Libro de León presentará.

am: ¿De qué va tu libro?

LFM: El libro parte de un suceso en particular; a raíz de un viaje al desierto de Wiricuta, en mayo de 2012, hubo un suceso que cambió mi vida. Eso está relatado en el libro. A partir de ahí, vi el mundo desde otra perspectiva. Como si me hubieran quitado un velo de los ojos. No hay manera de explicarlo porque es vivencial, pero así lo viví. Fue un encuentro conmigo mismo: empecé a tener muchas ideas e interpretaciones distintas del mundo, interpretaciones mías, no las que me hubieran inculcado.

A raíz, empecé sentir la necesidad de aprender; por gusto, no porque me lo hubieran pedido en la escuela. Yo no leía por gusto, lo hacía por obligación, pero a partir de ahí empecé a leer, me surgió la necesidad de aprender, de investigar y a hacer mis propias interpretaciones de las cosas mismas que empecé a escribir.

Me di cuenta que eso que había escrito, que yo había interpretado, se había repetido a lo largo de la historia, por los grandes pensadores. Todos coincidían en las verdades trascendentes, en aquellas que llaman leyes o principios.

Y supe que era porque estaban ahí, es algo a lo que todos tenemos acceso, no es una idea o algo que se aprende en un libro de historia. Es algo que todos, con nuestro raciocinio, con nuestra capacidad de interceptar información, lo podemos canalizar.

Entendí entonces que era algo importante para compartir. Que no era una superchería o una idea mía, sino que ahí estaba. Y supe que tenía algo que decir.

No es porque sea el más sabio o la persona más cultísima sino alguien que está viviendo esto en carne propia.

Luis Fernando Jiménez Mayagoitia es Originario de Purísima del Rincón. FOTO: Maricela Maceira / Especiales

am: ¿A qué género pertenece el libro?

LFM: El libro es un híbrido, porque se mezclan varios géneros. Se divide en cinco capítulos. Cada uno, de un género. El primer capítulo es autobiográfico, para que el lector sepa quién les está hablando; el segundo capítulo incluye ensayos sobre distintos axiomas como libertad, amor, soledad, muerte, etc. van entrelazados con mi biografía y no llevan una secuencias, los puedes saltar, regresar, releer, etc. la tercera parte es en verso, poemas que se relacionan con todo esto que tengo para decir; la cuarta son pensamientos aleatorios para leerse “sueltos” y la quinta es mi hipótesis, a lo que yo llamo mi verdad única.

am: ¿A quién va dirigido?

LFM: A los jóvenes; especialmente a las personas que no han leído mucho en su vida. Va de simple a complejo. Los temas más profundos los voy metiendo poco a poco para que aquellos que no están acostumbrados a temas tabúes o a una realidad distinta a la cotidiana, no abandonen el intento; podría parecerles una locura, pero locura es diferente y lo diferente existe.

am: ¿Qué lenguajes utilizas?

LFM: El lenguaje coloquial, el más sencillo. No intento que sea un libro rebuscado sino entendido.

am: ¿Buscar cambiar algo en este libro?

LFM: Si, claro, primero que me sirva para cambiar a mí y luego, para poder ser lo que estoy plasmando ahí porque muchas cosas me superan. Creo que es para bien.

El libro es bastante realista y llega a ser crudo en algunas partes. A partir de dónde estamos, planteo a dónde podríamos llegar.

¿Qué pasaría si mi utopía se volviera realidad? Porque es bueno pensar qué sería del planeta si cada uno pudiera lograr sus ideales.

am: ¿Te sientes solo en este proceso? ¿Crees que hay muchos como tú?

LFM: Sí, hay muchos como yo. Una vez que te das cuenta de ciertas cosas ves que hay muchos artistas lo plasman en su obra, en su música, en sus letras. Hay muchas comunidades donde la gente se une para esto, para defender ideales.

Luis Fernando Jiménez Mayagoitia presenta su primer libro ‘Recuerdos de una vida sin pasado’ FOTO: Maricela Maceira / Especiales