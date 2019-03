Matanza en Salamanca demuestra que no se puede esperar a convenios, dicen empresarios; critican liberación de cuñada de 'El Marro'

El grado de violencia que se registró en Salamanca es muestra de que no se puede esperar a firmas de convenios y que todos los sectores de al sociedad deben colaborar, señalaron empresarios.

Tras el homicidio de 14 personas en el interior de un centro nocturno en Salamanca, líderes empresariales antepusieron la gravedad del hecho y sus efectos en la sociedad, pero también enfatizaron la necesidad de agilizar las acciones que eviten estos episodios violentos.

Se trata de situaciones que no suman en nada a la imagen del estado, por el contrario y van a tener consecuencia en todos los lugares, no solo en esa zona”, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en León, Hector Rodriguez Velázquez.

No omitió señalar que este multihomicidio es “muy grave y lamentable”, pero igualmente adelantó que el tema de la violencia como esta se abordará en “la próxima sesión del Consejo de Seguridad pues deben emprenderse acciones inmediatas para impedir que la falta de coordinación siga frenando los resultados en seguridad”.

La masacre de 14 personas en Salamanca es el resultado de omisiones durante años en la seguridad del municipio, pero compromete a todos los actores sociales para revertir ese panorama de violencia y detener a los responsables, señalaron legisladores locales y federales.

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Rolando Alcanzar, señaló que este hecho, “a Salamanca le pega para la tranquilidad de la sociedad, la imagen y la actividad industrial, por eso hay que poner todo el empeño”.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional espera que la Federación tome cartas en el asunto, e incluso adelantó que durante la próxima semana se oficializará el apoyo del Gobierno de la República en la zona.

La diputada federal Alejandra Reynoso señaló que este hecho “es muy lamentable, son consecuencia de lo que en su determinado momento no se atendió, es de preocuparse el que amanezcamos con noticias de esta naturaleza”.

Se ha hablado de la complejidad que había por el asunto del huachicol, pero se supone que el Gobierno Federal lo había controlado, pero entiendo que no se ha dado la estrategia íntegra para que no se den este tipo de eventos”, dijo el diputado priísta Hugo Varela.

Los líderes empresariales también coincidieron en que la liberación de Angélica 'N', la cuñada de Antonio Yépez “el Marro”, y de Javier, un policía federal, quienes habían sido señalados como operadores del Cartel de Santa Rosa de Lima, deja un mensaje negativo a la sociedad.

No sabemos si la Fiscalía de Guanajuato tenía pruebas para aportar, porque entonces no se entendería que no lo haya hecho, pero lo que sí resulta lamentable es que la Fiscalía General de la República no haya logrado la consignación de estas personas luego de toda la operatividad implementada para lograr su aprensión”, comentó Sánchez Castellanos.