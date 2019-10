'Me voy (de León)', dijo Matosas; revelan audio completo de conversación

León, Guanajuato.- Tras el reportaje de Televisa, donde se dio a conocer que Gustavo Matosas pidió por una parte del fichaje de Matías Britos al representante Fernando Pavón, se reveló el audio completo, en el que se escucha que el técnico habría amagado con irse de León, si no se daba el fichaje.

En el audio se escucha que Matosas le recuerda a Pavón que tienen un arreglo, señalando que si sale el negocio, le da el dinero y si no sale, no le da.

¿Y si no sale el negocio?”, le pregunta Pavón a Matosas. “Me voy (de León)”, responde el técnico. “¿Vos te vas?”, le pregunta nuevamente Pavón. “Sí, me voy, me vuelvo” respondió el entrenador.