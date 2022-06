El camino de Iman Vellani como Ms Marvel

Para encontrar a la actriz adecuada que interpretara a Ms. Marvel, los realizadores de la serie se embarcaron en un extenso proceso de casting a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. La tarea no iba a ser sencilla: por un lado, la nueva historia estaba muy centrada en el personaje; por otro, los cómics de Ms. Marvel eran tan populares y Kamala era tan querida por los fans que había que hacerle honor a ese legado. Así, miraron cientos de audiciones y pasaron meses en innumerables sesiones de casting, hasta que un video en particular llamó poderosamente su atención. Se trataba de una joven que no se dedicaba a la actuación, pero su pasión por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) era desbordante.

“Iman nos mostró su habitación por Zoom, y era como una explosión de su amor por Marvel. Conoce hasta los más pequeños detalles de todos los personajes, igual que Kamala Khan, y nos pareció increíble haber podido encontrar una aguja en un pajar. Es muy honesta, dulce, vulnerable, un poco nerd y muy cariñosa. Fueron todas estas cualidades combinadas que la convirtieron en la única persona adecuada para interpretar el personaje”, relata la productora ejecutiva Sana Amanat, que a su vez es una de las creadoras del cómic original.