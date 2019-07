No es 'panza normal', estos alimentos podrían ser una 'bomba' para tu estómago

Seguramente has notado que después de comerte un plato de frijoles, habas o lentejas, en fin, cualquier tipo de leguminosa, tu estómago comienza a inflamarse y a producir los no tan agradables gases. Esto se debe a que las leguminosas son ricas en oligosacáridos, un tipo de azúcar que nuestro cuerpo no digiere y por lo tanto, se fermentan, un proceso que provoca inflamación y la creación de flatulencias.