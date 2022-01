Orgullosos de su constancia

“Es satisfactorio ser parte de una empresa a la que le tengo mucho cariño, aquí me tratan como amigo y eso hace que me sienta feliz, me gusta su política de puerta abierta porque puedo platicar, exponer y comentar cualquier cosa.Tengo 40 años en los seguros y he dejado a tres o cuatro compañías porque su política no era sana y perjudicaba a algunos asegurados, eso jamás ha pasado aquí y me hace sentir seguro de que lo que ofrezco a mis clientes se cumplirá. Para mí, HDI es la empresa número uno, es un orgullo pertenecer a ella”.