¿Participar o no en consulta de revocación de mandato? Opinan editorialistas de AM

Sigo investigando. Esta consulta me tiene muy confundida, no estoy de acuerdo con que se haga porque nuestro país políticamente, económicamente y en cuestión de seguridad no está en condiciones de que se realice; me parece ociosa, maliciosa y sobre todo con un dolo profundo para continuar separando a nuestro país.

La consulta si puede darse si la sociedad lo demanda, quien lo solicita es el Presidente por mero show, porque desde que asumió el cargo ha dado puro espectáculo, no ha tenido interés en que sus acciones nos lleven a mejorar ni salir adelante