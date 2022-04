¿Participar o no en consulta de revocación de mandato? Opinan representantes civiles

No voy a participar, no voy a votar, me parece que es un ejercicio con un doble trasfondo, el Presidente debe terminar su periodo aunque no estoy de acuerdo cómo lo ha manejado pero lo debe de terminar y pasaremos a un siguiente periodo de elecciones.

Hay un trasfondo político dentro de esta votación de revocación de mandato que puede abrir la puerta para un cambio en legislación en cuanto al tema de reelección.