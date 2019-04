Perdió su pierna en asalto, pero un balón le regresó las ganas de vivir

Celaya.- En el semáforo, Pedro domina el balón con maestría, veinte golpes con el pie derecho y la pasa a la cabeza, la baja con el muslo, vuelve al pie, la lanza hacia el cielo, la baja con el hombre derecho mientras se gira, el balón corre por su espalda, llega al hombro izquierdo y cae muerto a su pie derecho.

Nada del otro mundo si no fuera porque quien lo hace, Pedro Rodríguez Flores, de 26 años, perdió su pierna izquierda en un asalto en el Estado de México.

Llegó un momento en donde dije ya no voy a volver a jugar fútbol, perdí todas las esperanzas, (pero) encontré un amigo, me invitó a jugar fútbol de amputados y no le creía.