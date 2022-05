Responde Zamarripa con enojo y evasivas ante Congreso del Estado

Guanajuato.- Con enojos, evasivas y tecnicismos respondió el Fiscal Carlos Zamarripa los cuestionamientos de diputados. Y muchas preguntas las dejó en el aire.

Y es que los diputados de oposición cuestionaron la efectividad de la Fiscalía del Estado durante las casi cinco horas que duró ayer la comparecencia del funcionario para analizar el informe anual 2021 de la dependencia.

El diputado Ernesto MiIlán, coordinador de Morena, le señaló al Fiscal Carlos Zamarripa que lleva 13 años en el cargo, y en 2009, cuando asumió como Procurador, se registraron 492 homicidios, cifra que para 2020 subió a 5 mil 83 homicidios (en realidad, fueron 4,590).

“No hay indicios de que la paz haya sido recuperada. Ha sido el Fiscal con más presupuesto en la historia. Con este contexto, exigimos que se nos dé una respuesta”, afirmó.

“No tengo 13 años en el cargo, en este cargo tengo sólo tres y 28 años en la institución de procuración de Justicia”, dijo Zamarripa en referencia a que hace tres años se cambió el nombre de Procuraduría a Fiscalía.

Pero del incremento de los homicidios, solo reiteró que el 91% de estos están relacionados con la delincuencia organizada.

La priísta Yulma Rocha señaló que se ha dicho que en Guanajuato tenemos a la mejor Fiscalía del país, pero que 92% de los delitos es cifra negra (no se denuncia) y del 8% que sí se reporta, se esclarece 3%.

“Se tiene una Fiscalía pírrica. Debe haber mayor crítica y menos triunfalismo, porque la mayoría de los delitos no se denuncia”, afirmó.

El Fiscal no explicó la razón por la cual no se esclarecen la mayoría de los delitos, pero reconoció: “sin duda hace falta mucho por hacer”.

La diputada Dessire Angel, de Movimiento Ciudadano, hizo varias preguntas que no tuvieron respuesta: a quienes no encuentran justicia, ¿qué les dice?, ¿por qué se mandan al archivo 85% de las carpetas de investigación?, ¿cuál es el delito contra la administración pública más recurrente?, ¿cuál es la razón por la que no se cumplieron las metas de 2021?.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro, del PRI, refirió que según la organización Causa en Común, en Guanajuato se han cometido 96 masacres y preguntó cuántos casos se han resuelto, se investigan y qué se ha hecho para prevenirlos.

Zamarripa Aguirre sólo mencionó que se judicializaron varios casos, cometidos por el crimen organizado, pero tampoco respondió.