Revelan torturas a niños y adolescentes en reformatorio. FOTOS SENSIBLES

Australia.- Autoridades australianas investigan al personal de un reformatorio para menores donde varios niños y adolescentes aborígenes fueron sometidos a métodos de tortura.

Revelan torturas a menores en un reformatorio en Australia. Foto: Ombudsman SA

De acuerdo con un informe del defensor del Pueblo de Australia del Sur, los menores eran inmovilizados con violencia, les cubrían la cabeza con capuchas y eran obligados a permanecer en aislamiento.

Las fotografías son del Centro de Capacitación Juvenil de Adelaida (AYTC, por sus siglas en inglés). En una de las fotos se puede ver como el personal inmoviliza con fuerza excesiva a una niña de 13 años, la somete contra el suelo, la esposa y le pusieron una capucha que le cubre por completo la cabeza. Se sabe que este castigo fue porque la niña pidió permanecer fuera de su celda 30 minutos adicionales.

Obligan a menores a usar capuchas que les cubren el rostro completo. Foto: Ombudsman SA

El informe indica que entre octubre de 2016 y junio de 2019, se registraron al menos 57 casos del uso de estas capuchas como castigo.

Wayne Lines, defensor del Pueblo y autor del informe, recomendó eliminar por completo el uso de estas capuchas que pueden ser traumáticas para los menores.

Policías someten a una niña de 13 años en el suelo y la esposan. Foto: Ombudsman SA

Además, afirmó que no sólo no funcionan para erradictar los casos de mal comportamiento, si no que incluso pueden aumentarlos.

Justifican tortura

Mientras que algunas partes de Australia ya se prohibió el uso de estas capuchas, el gobierno de Australia del Sur ha prometido adoptar estas recomendaciones hasta 2020.

Michelle Lensink, ministra de Servicios Humanos del dicho estado, aseguro que no las habían prohibido antes porque "las consideraban necesarias".