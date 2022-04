México. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a loa funcionarios públicos del país para que respeten la jornada de revocación de mandato que se lleva a cabo este domingo.

Al inaugurar la jornada, Córdova Vianello celebró que a pesar de los intentos de boicot, la organización de este ejercicio ciudadano ha salido adelante.

“Desde el INE hago un llamado a los actores politicos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en el derecho de la ciudadanía de ejercer, o no, un derecho constitucional”, dijo.

Pidió además que la sociedad documente cualquier irregularidad que detecte.

En la era de la comunicación, apuntó, las trampas y los tramposos pueden ser exhibidos.

Con honores a la bandera, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a la jornada del ejercicio de revocación de mandato.

Así será la jornada electoral

En punto de las 07:05 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al lado del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Reyes Mondragón, encabezaron los honores a la bandera en la explanada de las instalaciones del inmueble electoral.

Con ello arranca la jornada de revocación de mandato, sin embargo, es hasta las 08:00 horas que se abrirán las casillas para comenzar la recepción de votos, así como la el inicio de sesión del Consejo General del INE.

Para que este ejercicio sea vinculante deberán asistir a las urnas, mínimo 37.1 millones de votantes.

Se prevé que a las 22:00 horas se tenga resultado de esta jornada.

NLD