Rey Pila recarga su batería en 2019

Algo que caracteriza a Rey Pila es la capacidad de reinvención y experimentación de su música.

Lo mostraron con “Flames”, rola que tocaron en algunos shows del 2018 y destaparon oficialmente en febrero, y que curiosamente, no formará parte del nuevo disco.

Para explicar más del proceso, Rodrigo 'Rosca' Blanco, guitarrista de Rey Pila, platicó con Periódico am.

“El disco lo grabamos todo el año pasado y parte de esas canciones que sacamos del disco fue 'Flames', lo hicimos no porque no nos gustara, al contrario, pero como de repente somos un poco anticuados y pensamos en un concepto del disco, y creo que ('Flames') no va tanto por ahí”.