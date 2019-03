En un año, Dante Siboldi pasó de ganar un título a un descenso

Para el Clausura 2019, Siboldi firmó con Tiburones Rojos de Veracruz y en once fechas, solo sumó cuatro puntos, pero eso no fue lo peor, el equipo ya está descendido.

Con un cociente de 0.8229, Veracruz ya no tiene opciones futbolísticas por “quedarse” en Liga Mx y en once partidos no ha podido ganar uno en el Clausura 2019.

Jurado no pudo ocultar su dolor por haber descendido con Veracruz. Foto: Omar Ramírez

Siboldi sufrió su primer descenso en Liga Mx y ahora lo que queda es que la directiva del equipo escualo pague los 120 millones de pesos para quedarse.