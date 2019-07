Celaya.- Juan Manuel ha entendido que hay que ayudar cuando alguien lo solicita.

Cuenta que tenía más o menos unos 20 años cuando hizo su primera donación de sangre gracias a que un familiar la necesitaba.

Se mantiene Guanajuato en primer lugar nacional en donación de sangre

“Yo era de los que estaba cerca en ese momento y ya después seguí donando porque se siente bonito. De ahí es donde uno encuentra la importancia de donar sangre, después ves cuando hay alguien que está en necesidad y que mucha gente pide sangre y se las niegan, mucha gente pone pretextos para no donar; no se si le tengan miedo a las agujas o por qué no donan, pero eso dificulta que la gente consiga sangre cuando la requiere de urgencia; eso fue lo que más me motivó a donar cuando alguien me lo solicita”, dijo Juan Manuel.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado el 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre, para fomentar la participación en esta acción altruista.

Juan Manuel procura donar sangre cuando alguien lo necesita FOTO: Milton Carlos Medina

Si bien en algunos países europeos, como Suiza, alcanza una tasa de 100%, en naciones latinoamericanas es de 33% y en México sólo de 2.7%.

Juan Manuel afirmó siempre estar dispuesto a hacer esta labor y que lo único que lo limita son sus tiempos de trabajo y los lineamientos que pone cada hospital donde ha donado.

“Esta iniciativa me llama a cuidarme. He decidido no probar drogas, evitar ciertos riesgos, pero a la vez trato de mantenerme bien físicamente y en condiciones óptimas para donar”, expuso.

Dijo que no considera volverse donador de tiempo completo y que de momento sólo apoya a amigos y familiares en esta circunstancia.

“Sí me ha tocado donarle sangre a gente que no conozco, pero a través de una tercera persona. Volverme donador de tiempo completo sería difícil por mi trabajo, porque a esto hay que invertirle tiempo. Me imagino que ese tipo de donadores llevan más a fondo el cuidado de su salud, lo que comen, a lo mejor limitan cosas como el alcohol”, aseguró.

Gracias a personas como Juan Manuel, Guanajuato es reconocido como primer lugar a nivel nacional por captación de sangre. Por año asegura hasta 40 mil unidades de sangre.

“Creo que en todo momento se hace la donación porque alguien lo requiere, porque está en juego la salud de alguien más. Yo recomendaría que, si alguien quiere donar y está en posibilidades, lo haga. Deben quitarse el miedo a las agujas, el temor a que va a doler o que va a ser molesto. Vale la pena el sacrificio por alguien más”, afirmó Juan Manuel.

Guanajuato, primer lugar en donaciones consecutivo

El Gobierno del Estado de Guanajuato por medio de la Secretaría de Salud cuenta con toda una infraestructura que garantiza el abasto de componentes sanguíneos para pacientes que lo necesiten en los 46 municipios.

Con ello el estado se ha mantenido en primer lugar nacional en donación de sangre y se distingue por la mayor cantidad de donadores, por sus estándares de calidad que hace que la sangre sea segura, de manera que ha revalidado su certificado de excelencia en serología infecciosa e inmunohematología por 6º año consecutivo.

Tan solo en el último año se atendieron 41 mil 156 donadores, con 39 mil 950 unidades captadas de sangre en el Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT) y en sus 17 puestos de sangrado ubicado de manera estratégica en el mismo número de unidades médicas.

Para sensibilizar a la sociedad se realizaron 71 campañas de promoción a la donación voluntaria de sangre, de donde se captaron 2 mil 780 donantes y se obtuvieron 6 mil 950 componentes sanguíneos que beneficiaron a 5 mil 852 pacientes en el estado y se impartieron 58 pláticas de capacitación en donación sanguínea y medicina transfusional a un total de 2 mil 850 asistentes.

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2018 en el total de unidades de sangre Guanajuato ocupó el sexto lugar con una tasa de 142 por cada 10 mil habitantes que se consideran suficientes para los parámetros internacionales de abasto, los cuales son de 100 a 300 unidades por cada 10 mil habitantes, según lo marca la Organización Panamericana de la Salud.

La donación altruista es muy baja

La importancia de la donación de sangre pasa por varias etapas y una de ellas es la concientización sobre la importancia de donar.

“Se les da primero una plática sobre la importancia de hacerlo, es como un trasplante de órgano y es importante que estén conscientes de que, si ellos tienen una enfermedad o un padecimiento clínico, hay posibilidades de que sea infectocontagioso y se le pueda transmitir al paciente. Los candidatos para donar primero pasan a una entrevista con Trabajo Social y bajo ciertas condiciones, luego viene el examen clínico y de laboratorio y finalmente el área médica les hace una entrevista clínica”, dijo el químico farmacobiólogo Adrián Apaseo Robles, encargado del banco de sangre de la clínica del ISSSTE en Celaya.

Químico farmacobiólogo Adrián Apaseo Robles, encargado del banco de sangre de la clínica del ISSSTE en Celaya

A los donadores altruistas se les dan las mayores facilidades por generar conciencia social.

“La recuperación de sangre por donación altruista es muy baja. Al menos aquí en el ISSSTE representa menos del 1%. Creo que es porque lo ven como un proceso largo en cuanto al tiempo y también por considerarlo invasivo. Aquí en la clínica entre las entrevistas se llevan menos de media hora y la extracción sanguínea no dura más de 10 minutos, en realidad no es mucho tiempo. Creo que haces más viniendo a donar que si vas y le rezas a cualquier santo para que en dado momento se salve una persona”, expuso el encargado del banco de sangre del ISSSTE.

La trabajadora social del Banco de Sangre del ISSSTE, Luz María Sánchez Ángel compartió que es un gran apoyo para los pacientes y donadores que se cumplan estrictamente los protocolos para donar sangre.

La trabajadora social del Banco de Sangre del ISSSTE, Luz María Sánchez Ángel

“En el caso de familiares de los pacientes, a ellos se les entregan los requisitos y al ver si son aptos para donar se les da la plática; incluso ha pasado que al tomar la plática y siendo conscientes del proceso, ellos mismos se descartan”, explicó.

Luz María también compartió que todos los bancos de sangre se rigen por una normatividad para recibir la sangre de los donantes.

“A lo mejor hay diferencias entre los requisitos que se exigen, pero son mínimas o internas; hay que concientizar. Tenemos el problema de que algunos donadores omiten cosas por querer ayudar a su familiar, por sentirse comprometidos. Si sale una serología negativa se les invita a hacerse otra prueba, se les contacta por teléfono o a veces vamos hasta sus domicilios para darles seguimiento”, expuso la trabajadora social.

Mencionó que aún falta más concientización entre la población en cuanto a la donación altruista.

“Sabemos que hay instituciones de salud que arman campañas en escuelas para fomentar el tema, pero muchas veces los estudiantes lo hacen por ganarse una consideración con puntos en alguna materia o algo por el estilo”, dijo Luz María.

Compartió que lo más importante es saberse sanos para poder ayudar con la donación de sangre.

“Nosotros vamos a las secretarías, a las empresas, pero coincido con el químico (Adrián Apaseo) sobre la poca cultura de la donación altruista de sangre. Pasa como cuando muere una persona y nunca le entera a la familia sobre la donación de sus órganos, eso se vuelve un problema, pero hay que aceptar la voluntad de la persona”, comentó.

Es un gran apoyo para los pacientes y donadores que se cumplan estrictamente los protocolos para donar sangre. FOTO: