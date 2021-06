¡Con tintes esmeraldas! Cota y Rodríguez son titulares ante Honduras

Aunque la jugada de Benguché ha sido lo más peligroso por parte de Honduras, México se ha acercado muy poco al arco defendido por Luis López, esto a pesar de que ya se habían cumplido los primeros 30 minutos en el cronómetro.

Carlos Rodríguez, no obstante, apareció en el minuto 32’ para darle luz al cuadro del “Tata. El jugador de Rayados se encontró un balón por la banda izquierda y en los linderos del área grande, no la pensó y la prendió de primera, el balón hizo una comba pero no cayó lo suficientemente rápido para salvar el travesaño.

El disparo terminó estrellándose en el larguero en la primera opción clara del conjunto tricolor.