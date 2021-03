The Passion of the Christ, 2004.

Director: Mel Gibson.

Actúan: Jim Caviezel, Monica Bellucci y Maia Morgenstern.

Historia: Un joven carpintero llamado Jesús de Nazaret anuncia la llegada del “Reino de Dios”, rodeandose de seguidores, hasta que es traicionado y entregado a Poncio Pilato, quien, para evitar un motín, lo condena a morir en la cruz.

Dato: Obtuvo el premio a la libertad de expresión en el National Board of Review, además de tres nominaciones en los Óscar.

Dale clic: Amazon Prime Video.