Son pieza clave en el crecimiento de HDI SEGUROS

“Trabajar en HDI es un orgullo porque es una empresa que ha tenido una evolución muy grande, es humana, tiene flexibilidad y muchos retos, no solo ha tenido cambios en su razón social también en sus proyectos. Aquí me siento como en casa y no me aburro porque no hago algo rutinario sino que cada día se convierte en la oportunidad de aprender cosas nuevas, de tener mejores ideas y aplicarlas para ofrecer un mejor servicio a nuestros asegurados y clientes. Aquí se preocupan por el crecimiento de las personas, agradezco el apoyo brindado ya que cuando entré estudiaba la prepa y me impulsaron en mi crecimiento. El logo de HDI lo tengo tatuado en el corazón”.