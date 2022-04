Star+: Estos son los estrenos del mes de abril para la plataforma

27 de marzo

Con la producción ejecutiva de Will Smith y en formato de drama de una hora, "Bel-Air" es un reboot de la icónica sitcom de los años 90 "The Fresh Prince of Bel-Air".

Ambientada en los Estados Unidos actual, la serie ofrece una inédita y dramática mirada al viaje que cambia la vida de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones privadas de Bel-Air.